Російського посла викликали в МЗС Сербії через допис Захарової

Російського посла Олександра Боцан-Харченка запросили 7 вересня в МЗС Сербії для усного роз’яснення ситуації з публікацією у фейсбуці офіційного представника російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової про візит президента Сербії Александра Вучича в США, пише російське державне агенство новин агентство «РИА Новости».

Захарова 5 вересня опублікувала фото Вучича в Овальному кабінеті Білого дому – на ньому сербський президент сидить на стільці навпроти президента США Дональда Трампа, який сидить в кріслі за столом.

Це фото раніше опублікували в соцмережах низка російських блогерів, іноді доповнюючи його коментарями про те, що Вучича, на їхню думку, в Білому домі «принизили».

Захарова разом із фото Вучича розмістила скріншот кадру з фільму «Основний інстинкт», на якому Шерон Стоун сидить в позі «нога на ногу», і розмістила такий коментар: «Якщо вас покликали в Білий дім, а стілець поставили так, як ніби ви на допиті, сідайте як на фото # 2. Ким би ви не були. Просто повірте».

Допис Захарової викликав різку реакцію сербських політиків, включаючи самого Вучича. Зокрема, директор канцелярії по Косову і Метохії при уряді Сербії Марко Джурич написав у твіттері, що сербський президент «не сказав жодного поганого слова проти Росії, навіть на цьому місці».

Вдень 6 вересня Захарова додала до свого допису постскриптум і заявила, що її неправильно зрозуміли. За словами речниці МЗС Росії, йшлося про «неприйняття зверхнього ставлення з боку «виняткових».

7 вересня інцидент прокоментував прессекретар російського президента Дмитро Пєсков: «Можливо, дійсно виникло непорозуміння, в зв’язку з деякими формулюваннями, я знаю, що моя колега принесла вибачення, виходимо з того, що ні в кого не буде залишатися сумнівів у прихильності і в глибокій повазі в цілому і до керівництва Сербії зокрема».

«Наші дружні, партнерські відносини, стратегічне партнерство з Сербією є одним з найважливіших пріоритетів нашої зовнішньої політики. Сербський народ – це братній для нас народ. Усі без винятку в керівництві РФ на експертному рівні є прихильними до подальшого розвитку нашого партнерства», – сказав речник Кремля.

Під час недавнього візиту Вучича і прем’єр-міністра Косова Авдуллаха Хоті до Вашингтона за посередництва США було підписано угоду про нормалізацію економічних відносин між Косовим і Сербією. При цьому Вучич підкреслив, що це не означає визнання Белградом незалежності Косова, що проголосило незалежність в 2008-му.

Сербія не запроваджувала санкції проти Росії, на відміну від більшості інших країн – кандидатів на членство в ЄС. Як правило, сербські представники в ООН голосують солідарно з Росією, в тому числі і з питання про анексований Росією Крим. Александар Вучич був одним із небагатьох іноземних гостей на параді Перемоги 24 червня цього року в Москві.