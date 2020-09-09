Сербія ще остаточно не вирішила перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалима – радниця Вучича

Белград ще не ухвалив остаточного рішення щодо перенесення посольства Сербії в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима, як про це кілька днів тому оголосив президент США Дональд Трамп.

«На цей момент ми нічого не ухвалили; нічого не було підписано», – заявила 9 вересня місцевим засобам інформації головна радниця президента Сербії з питань ЗМІ Зузана Васильєвич.

Трамп 4 вересня оголосив, що Сербія та Косово на переговорах за посередництва США домовилися про «справді історичне зобов’язання» щодо нормалізації економічних відносин, яке також передбачає перенесення Белградом свого посольства до Єрусалима та обопільне визнання Ізраїлю та Косова.

Васильєвич сказала, що Сербія «побачить, як розвиватиметься ситуація і як поводитиметься Ізраїль, коли їхні відносини з Косовом будуть під питанням».

Тим часом газета The Jerusalem Post цитує анонімне джерело, «близьке» до президента Сербії Александара Вучича, яке заявило, що країна «не перенесе своє посольство до Єрусалима, якщо Ізраїль визнає Косово незалежною країною».

Більшість країн Заходу визнали проголошення Косовом незалежності від Сербії у 2008 році, на відміну від самої Сербії та її союзників, Росії та Китаю.

Наприкінці 2017 року адміністрація Трампа визнала Єрусалим столицею Ізраїлю і перевела туди посольство США в травні 2018 року.

Європейська комісія висловила «серйозне занепокоєння» з приводу зобов'язання країни-кандидата в члени ЄС перенести своє посольство в Ізраїлі. ЄС підтримує рішення, згідно з яким Єрусалим буде столицею як Ізраїлю, так і майбутньої палестинської держави.