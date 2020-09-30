COVID-19, расова нерівність та податки. Основне з першого раунду президентських дебатів у США

Перший раунд президентських дебатів відбувся в атмосфері гострих суперечок. Згідно з опитуваннями CBS, більшість глядачів протягом дебатів відчували роздратування.

Дебати відбувались з врахуванням пандемії: без повністю заповненого залу та із дотриманням соціального дистанціювання. Серед питань, порушених на дебатах – призначення нової верховної судді, подолання пандемії, расова нерівність, економіка, податкові декларації та інші.

Відповідаючи на запитання про боротьбу з пандемією у США, Джо Байден звинуватив Дональда Трампа у бездіяльності. «Президент не має жодного плану. Ще у лютому він знав, наскільки це серйозна криза. Він знав, що це смертельна хвороба. Він сказав, що не попередив людей, бо не хотів, щоб американці панікували. Люди не панікували, це він панікував», – сказав Джо Байден.

Натомість Дональд Трамп відповів, що за правління демократів ситуація була б катастрофічною: «Якби ми послухали вас, країна б залишилася широко відкритою. Це вина Китаю. Цього ніколи не мало статися». Президент додав, що демократи виступали проти закриття кордонів.

Серед іншого, модератор дебатів Кріс Уоллес підняв питання податкових декларацій Трампа. Напередодні дебатів New York Times опублікували розслідування – журналісти стверджують, що протягом 10 років до свого президентства Дональд Трамп не сплачував податків на доходи.

Кріс Уоллес запитав: «Чи правда, що в 2016-му і в 2017-му ви заплатили по 750 доларів податку на доходи?». Дональд Трамп відповів: «Я заплатив мільйони доларів податків, мільйони доларів. І ви скоро це побачите».

Як і передбачали оглядачі, загалом Дональд Трамп обрав тактику наступу. Протягом дебатів він перебивав Джо Байдена і не давав йому завершити думку. Протягом одного з таких моментів Джо Байден попросив, президента США «заткнутися».

Оглядачі зазначають, що модераторові, журналістові Крісу Уоллесу, було складно контролювати ситуацію. Думки щодо того, хто переміг на дебатах, розділились.

Професор політології Стенфордського університету Ларрі Даймонд написав: «Це були найгірші президентські дебати в історії США. Ще одне свідчення того, що Трамп не поважає жодних правил і не має цивілізованості чи поваги до демократії. Було огидно спостерігати за цим видовищем зі знущаннями. Розгніваний, авторитарний президент, який не погодиться прийняти результати виборів».

Натомість дослідниця Hudson Institute Ребекка Гайнріхс вважає, що Дональд Трамп показав себе добре. «Я думаю, що він був добре підготовлений. В тому числі щодо тем, брендингу та конкретних деталей. Найсильніше він показав себе на питанні про Верховний суд, а також своїй лінії про відбудову. Я думаю, перебивання було перебором, і очікую помітного коригування в наступних дебатах».

Помітно, що, згідно з опитуваннями CBS, більшість глядачів відчували себе роздратовано під час дебатів.

7 жовтня відбудуться дебати між кандидатами у віцепрезиденти США: Майком Пенсом та Камалою Гарріс. Другий раунд президентських дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом відбудеться 15 жовтня.