Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден закликає не призначати нового суддю Верховного суду США до президентських виборів 3 жовтня, щоб це зробив вже новообраний президент. Про це він заявив журналістам 27 вересня.

Таким чином Байден хоче не допустити призначення членом суд кандидатки чинного президента Дональда Трампа Емі Барретт. Якщо Барретт призначать, республіканці отримають вирішальний голос за скасування Obamacare – закону про охорону здоров’я, який ініціювала адміністрація Обами – Байдена.

«Не секрет, що тут відбувається. Президент Трамп намагається відмовитися від Закону про доступне медичне обслуговування. Він намагався зробити це протягом чотирьох років», – зазначив Байден.

Трамп і його соратники-республіканці намагаються домогтися визнання недійсним Закону про доступне медичне обслуговування від 2010 року, також відомого як Obamacare. 10 листопада Верховний суд заслухає усні аргументи у цій справі.

Республіканці стверджують, що закон неконституційний, але якщо його скасують, мільйони американців можуть втратити медичне страхування.

Питання охорони здоров’я традиційно є одним з найважливіших для виборців.

Охорона здоров'я традиційно є головною турботою виборців, які прийдуть на виборчі дільниці 3 листопада.

Виступаючи в Білому домі пізніше 27 вересня Трамп назвав Obamacare «жахливим» та повторив свою обіцянку скасувати закон і замінити його проєктом «республіканців», хоч за чотири роки президентства Трампа, в чому полягає проєкт, не ясно.

Те, що «демократи» зосередили увагу на охороні здоров’я підтверджує інформацію про появу у них стратегії, спрямованої на те, щоб акцентувати увагу на тому, як консервативна більшість у Верховному суд може вплинути на повсякденне життя американців. Ця стратегія може допомогти як самому Байдену так і Демократичній партії під час виборів у Конгрес. Опитування громадської думки свідчать, що більшість виборців виступають проти призначення Барретт до Верховного суду перед виборами.

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Республіканці стверджують, що слухання щодо нового судді можуть початися вже 12 жовтня, тоді остаточне голосування у Сенаті відбудеться наприкінці місяця, за кілька днів до виборів. У Сенаті республіканці мають більшість.

Емі Коні Баррет є фавориткою релігійних консерваторів, на яких орієнтується передвиборча кампанія Трампа. 48-річна католичка, мати семи дітей, Баррет провела більшу частину своєї кар’єри в Університеті Нотр-Дам, штат Індіана. За призначенням Трампа з 2017 року вона працює в Апеляційному суді Іллінойса. Вже тоді чимало демократів висловлювали стурбованість її релігійними та політичними поглядами.

Зокрема вони побоюються, що Баррет може намагатися скасувати наслідки історичної справи 1973 року, коли Верховний Суд підтвердив право жінок на аборт. Баррет, зі свого боку, запевняла сенаторів, що її віра не впливатиме на її суддівські рішення.

Баррет працювала судовим клерком у судді Верховного суду Антоніна Скаліа, який помер у 2016 році. Вона є поборницею текстуалістського підходу Скаліа до Конституції США, згідно з яким основний закон має трактуватися суто за оригінальним текстом, без врахування поточного контексту.

Трамп та республіканці в Сенаті планують швидко знайти наступника судді, ікони ліберального руху Рут Бейдер Гінзбург, яка померла 18 вересня у віці 87 років. Її смерть дала Республіканській партії можливість розширити консервативну більшість у Верховному суді.

Натомість демократи, в тому числі головний опонент Трампа Джо Байден, стверджують, що нового суддю має обрати новообраний президент після виборів у листопаді. Вони апелюють до того, що в лютому 2016 року Сенат відмовився розглядати номінанта до Верховного суду від тодішнього президента Барака Обами, пославшись на те, що вже за кілька місяців мають відбутися президентські вибори.

Номінанта до Верховного суду має затвердити Сенат, де Республіканська партія має більшість.