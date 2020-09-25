У Капітолії прощаються з суддею Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург

У США, у будівлі Капітолію проходить церемонія прощання з суддею Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург. Вона стала першою американською жінкою, яку вшанували такою честю.

Церемонія прощання з Гінзбург триває третій день. В перший день церемонії, 23 вересня, труну Гінзбург, накриту американським прапором, перенесли до входу будівлі Верховного суду у Вашингтоні 23 вересня, в перший день церемонії.

Захисниця прав жінок та чільна представниця ліберального крила Верховного суду померла 18 вересня від раку у віці 87 років – після 27 років перебування на посаді. Дочка емігранта з Одеси, вона стала другою жінкою-членом найвищого суду Сполучених Штатів.

Гінзбург була номінована на пост у 1993 році президентом Біллом Клінтоном і з часом стала символом ліберального крила Верховного суду. За її участі ухвалено рішення, які затвердили право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів, права расових меншин.

Смерть Гінзбург відкрила вакансію у Верховному суді, який складається з дев’яти суддів. Президент Трамп пообіцяв заповнити її ще до виборів 3 листопада. Очікується, що Трамп назве свого кандидата 26 вересня, а республіканці в Сенаті заявляють, що можуть провести голосування до виборів. Це може забезпечити консервативному крилу у Верховному суді впевнену більшість голосів – шість на три.