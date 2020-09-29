Трамп і Байден проведуть перші передвиборчі дебати

Президент США Дональд Трамп і його суперник на виборах, представник демократів Джо Байден 29 вересня проведуть перші передвиборчі дебати – за п’ять тижнів до президентських виборів у США.

Як очікують, однією з головних тем 90-хвилинних дебатів, стануть подробиці сплати Трампом податків після статті New York Times. Видання, у розпорядженні якого опинилися копії податкових документів президента, повідомило, що у минулі 17 років він або не сплачував зовсім, або платив невелику суму федеральних податків.

За даними New York Times, президент також має великі борги за позиками, які повинні мали б виплатитись під час його другого терміну перебування на посаді, якщо він буде переобраний.

Демократи заявили, що у зв’язку з цим виникає занепокоєння національною безпекою.

Трамп відкинув звинувачення як «фейкові новини». Він не уточнив, скільки саме заплатив податків, натомість повторивши аргументи, які вже наводив раніше, що він не може розкрити інформацію, оскільки його податкові декларації перевіряються Службою внутрішніх доходів (IRS), податковою службою США. При цьому він обіцяє оприлюднити декларації після завершення аудиту.

Трамп, єдиний президент США сучасності, який не оприлюднив інформацію про свої податки, та у суді боровся з тими, хто намагався отримати доступ до неї.

Президент США раніше заявляв, що не планує спеціально готуватися до дебатів, але 27 вересня повідомив, що колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані й політик-республіканець Кріс Крісті допомагають йому в підготовці.

Передвиборчий штаб Байдена заявив, що кандидат готується на «тренувальних дебатах» зі своїми радниками.

Вибори президента США призначені на 3 листопада.