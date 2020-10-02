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02 жовтня 2020, Київ 22:21
Новини | Міжнародні

Байден та його дружина здали негативні тести на COVID-19

Президент США Дональд Трамп (л) та кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден (п) під час дебатів у ніч на 30 вересня

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден та його дружина здали негативні тести на COVID-19.

«Я щасливий повідомити, що Джилл та я здали негативні тести на COVID. Я сподіваюся, що це буде нагадуванням: носіть маски, дотримуйтеся соціальної дистанції та мийте руки», – сказав Байден.

2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що піде на карантин після того, як його старша радниця Гоуп Гікс захворіла на COVID-19. Через кілька годин президент повідомив, що в нього та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію. Він має «легкі симптоми».

У ніч на 30 вересня Трамп зустрічався з Байденом під час президентських дебатів.

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