Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден та його дружина здали негативні тести на COVID-19.

«Я щасливий повідомити, що Джилл та я здали негативні тести на COVID. Я сподіваюся, що це буде нагадуванням: носіть маски, дотримуйтеся соціальної дистанції та мийте руки», – сказав Байден.

2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що піде на карантин після того, як його старша радниця Гоуп Гікс захворіла на COVID-19. Через кілька годин президент повідомив, що в нього та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію. Він має «легкі симптоми».

У ніч на 30 вересня Трамп зустрічався з Байденом під час президентських дебатів.