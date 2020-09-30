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30 вересня 2020, Київ 21:29
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У США відбулися дебати Трампа та Байдена – відео

У США відбулися дебати Трампа та Байдена – відео
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У США відбулися дебати Трампа та Байдена – відео

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У США 29 вересня відбулися перші дебати кандидатів у президенти США від Республіканської та Демократичної партій Дональда Трампа та Джо Байдена. Дебати відбувались з врахуванням пандемії: без повністю заповненого залу та із дотриманням соціального дистанціювання. Серед питань, порушених на дебатах – призначення нової верховної судді, подолання пандемії, расова нерівність, економіка, податкові декларації та інші. Зазначається, що Трамп обрав тактику наступу. Протягом дебатів він перебивав Байдена і не давав йому завершити думку. В одному з таких моментів Байден попросив президента США «заткнутися».

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