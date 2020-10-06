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06 жовтня 2020, Київ 14:52
Новини | Міжнародні

Трамп збирається брати участь у президентських дебатах 15 жовтня – штаб

Трамп залишив лікарню, куди він потрапив на початку жовтня з COVID-19

Президент США Дональд Трамп збирається брати участь у другому раунді президентських теледебатів, які заплановані на 15 жовтня.

«Президент має намір дебатувати», – заявив директор з комунікацій кампанії Трампа Тім Муртаг в ефірі телеканалу Fox News.

2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що піде на карантин після того, як його старша радниця Гоуп Гікс захворіла на COVID-19. Через кілька годин президент повідомив, що в нього та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію, і він має «легкі симптоми».

Наступного дня Трампа перевезли до Армійського медичного центру імені Волтера Ріда. Через кілька днів він залишив лікарню.

У ніч на 30 вересня Трамп зустрічався з Джо Байденом під час президентських дебатів. Кандидат від Демократичної партії та його дружина здали негативні тести на COVID-19.

У США відбулися дебати Трампа та Байдена – відео
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У США відбулися дебати Трампа та Байдена – відео

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