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02 жовтня 2020, Київ 10:06
Новини | Міжнародні

У Трампа і його дружини виявили COVID-19

Із повідомлення президента США незрозуміло, що передбачатиме карантин, і чи планує він зупинити передвиборчу кампанію всього за місяць до президентських виборів

Президент США Дональд Трамп і перша леді США Меланія Трамп захворіли на коронавірусне захворювання COVID-19 – за місяць до призначених на 3 листопада президентських виборів. Про це повідомив сам Трамп.

«Ми почнемо карантин і процес одужання негайно. Ми пройдемо через це разом», – написав він у твіттері 2 жовтня.

Наразі невідомо, чи мають Трампи якісь симптоми хвороби.

Інформація про позитивні тести на COVID-19 у подружжя з’явилася через кілька годин після того, як стало відомо, що Гоуп Гікс, консультантка і старша радниця президента США захворіла на коронавірусне захворювання. Перед тим вона протягом тижня неодноразово здійснювала поїздки з Трампом.

Із повідомлення президента США незрозуміло, що передбачатиме карантин і чи планує він зупинити передвиборчу кампанію всього за місяць до виборів.

1 жовтня Трамп їздив до Нью-Джерсі, попри застереження через хворобу Гікс.

Президентові США 74 роки, він потрапляє в групу ризику, в якої через COVID-19 можуть розвинутися ускладнення.

Протягом останніх місяців численні співробітники Білого дому отримали позитивний тест на вірус. Серед них – прессекретарка віцепрезидента Майка Пенса Кеті Міллер і радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О’Браєн.

Нове довкола COVID-19 за період від 22 до 29 вересня – відео
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Нове довкола COVID-19 за період від 22 до 29 вересня – відео

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