У США спеціальна комісія змінить правила президентських дебатів

Президентські дебати між кандидатами Дональдом Трампом та Джо Байденом 29 вересня дали «ясно зрозуміти», що необхідно змінювати їх формат для забезпечення «більш упорядкованого обговорення» проблем, які цікавлять виборців. Про це йдеться у заяві комісії з президентських дебатів, яку оприлюднили 30 вересня.

Які саме додаткові заходи буде запроваджено, комісія оголосить пізніше.

Зазначається, що є пропозиція, надати модераторам право тимчасово відключати мікрофон кандидата.

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден і президент Дональд Трамп брали участь у 90-хвилинних телевізійних дебатах, наповнених суперечками та образами, реальне обговорення питань постійно перебивалося.

Частіше опонента перебивав Трамп, а модератор Кріс Воллес з Fox News благав президента не переривати і нагадав йому, що його штаб погодився з правилами.

Байден у свою чергу назвав Трампа брехуном, клоуном, «щеням Путіна, а в один з моментів, коли глава Білого дому його перебив, сказав: «Ти замовкнеш, чоловіче?»

Серед питань, порушених на дебатах – призначення нової верховної судді, подолання пандемії, расова нерівність, економіка, податкові декларації та інші.

Опитування CBS News серед ймовірних виборців, які спостерігали за дебатами, показало, що 69 відсотків глядачів лишилися «роздратованими» ними і 31 відсоток «розваженими», 19 відсотків респондентів відчули себе «песимістично» і тільки 17 відсотків «поінформовано». https://www.cbsnews.com/news/who-won-debate-first-presidential-biden-trump/

30 вересня Байден висловив надію, що організатори майбутніх дебатів зможуть відключати мікрофон кандидата, який в той момент не виступає.

Трам оголосив себе переможцем дебатів і сказав, що вони були «чудовими. Журналістам він заявив, що вони «отримали приголомшливі відгуки» щодо події. «Я бачу, що рейтинги були дуже високими, і мені було приємно бути там», – сказав він.

За даними Nielsen, за першими президентськими дебатами спостерігали близько 73,1 мільйона осіб.

Інше опитування, проведене CBS News, показало, що 48% респондентів визнали Байдена переможцем дебатів, а 41% заявили, що переміг Трамп. Ці цифри приблизно відповідають підтримці кандидатів у національних опитуваннях.

За даними CBS, більше 8 з 10 виборців назвали тон дебатів негативним.

7 жовтня відбудуться дебати між кандидатами у віцепрезиденти США: Майком Пенсом та Камалою Гарріс. Другий раунд президентських дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом відбудеться 15 жовтня.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.