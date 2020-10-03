Білий дім: захворілого на COVID-19 Трампа перевезли до госпіталю на кілька днів

Захворілого на COVID-19 президента США Дональда Трампа перевезли на кілька днів до Армійського медичного центру імені Волтера Ріда, повідомив Білий дім.

«Президент Трамп залишається в хорошому настрої, має легкі симптоми й працював упродовж дня. З міркувань обережності та за рекомендацією лікаря та медичних експертів президент буде працювати з президентського офісу у «Волтер Ріді» впродовж наступних кількох днів», – заявила речниця Білого дому Кейлі Макенані.

Армійський медичний центр імені Волтера Ріда розташований в Бетесді в штаті Меріленд неподалік від Вашингтона.

Перед цим лікар Білого дому Шон Конлі повідомив, що 74-річний Трамп «залишається стомленим» та у вигляді «запобіжного заходу» отримав дозу експерементальних ліків, які застосовують синтетичні антитіла проти патогену.

The Washinghton Post з посиланням на два джерела в Білому домі пише, що Трамп має невелику температуру, кашель та закладеність носа.

2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що піде на карантин після того, як його старша радниця Гоуп Гікс захворіла на COVID-19. Через кілька годин президент повідомив, що в нього та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію. Він має «легкі симптоми».

У ніч на 30 вересня Трамп зустрічався з Джо Байденом під час президентських дебатів. Кандидат від Демократичної партії та його дружина здали негативні тести на COVID-19.