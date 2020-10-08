У США відбулися дебати кандидатів у віцепрезиденти

У Солт-Лейк Сіті (штат Юта) відбулися дебати кандидатів у віцепрезиденти США між республіканцем Майком Пенсом і демократкою Камалою Гарріс.

Це були перші та єдині дебати кандидатів у віцепрезиденти на виборах-2020 і вони різко контрастували з першими дебатами кандидатів у президенти Дональда Трампа і Джо Байдена.

Пенс і Гарріс не ображали і рідко перебивали одне одного. Але модераторці Сюзан Пейдж із USA Today часто доводилося робити зауваження Пенсу за те, що він виступав довше за відведений час.

Дискусія розпочалася питанням про реакцію адміністрації Трампа на пандемію COVID-19, внаслідок якої померли понад 210 тисяч американців. Пенс захищав кроки влади, а Гарріс різко критикувала.

Гарріс, зокрема, назвала дії Білого дому «найбільшим провалом американського уряду». Водночас Пенс підкреслив, що президент Трамп заборонив в’їзд у США з Китаю, як тільки стало відомо про виявлення заражених коронавірусним захворюванням на західному узбережжі США.

Трамп, що після дебатів написав у твіттері про перемогу Пенса на дебатах, сам ще одужує від COVID-19, яким також заразилися багато співробітників Білого дому, його дружина й інші представники уряду.

Нагадування про те, як пандемія змінила життя, було і на сцені дебатів: кандидатів розсадили на відстань у майже чотири метри й поставили між ними дві прозорі перегородки.

Кандидати у віцепрезиденти торкнулися й інших тем: стану економіки, расових відносин, призначення члена Верховного суду, визнання результатів президентських виборів.

Камала Гарріс поклала провину за нинішній стан економіки на президента Трампа. У відповідь Майк Пенс заявив, що в дійсності економіка успішно розвивалася і реальні заробітки американців росли аж до спалаху пандемії.

Проведені минулого тижня перші дебати кандидатів у президенти між Дональдом Трампом і Джо Байденом перетворилися на емоційну перепалку.