Лікар президента США: Трамп повідомив про відсутність симптомів COVID-19 після виписки з лікарні 

Лікар Білого дому Шон Конлі заявив у вівторок, що президент Дональд Трамп повідомив про «відсутність симптомів» COVID-19 у нього в перший день після того, як президента перевезли з лікарні у Білий дім.

«Цього ранку команда лікарів президента зустрілась із ним в резиденції. Перша його ніч вдома була спокійною. І сьогодні він нам сказав про відсутність симптомів», – написав Конлі в заяві, яку оприлюднили у вівторок вдругій половині дня.

«Життєві показники та його фізичний стан залишаються стабільними, рівень насичення кисню 95-97%. Загалом він продовжує виглядати надзвичайно добре», – додав лікар президента у своїй заяві.

У президента США Дональда Трампа виявили COVID-19 менше ніж 5 днів тому, у четвер ввечері.

Наступного дня, у п'ятницю, президента поклали в лікарню Уолтер Рід, в нього підвищилась температура і впав рівень кисню.

Від п'ятниці, за словами лікарів, температура глави держави була у нормі, в нього спостерігались симптоми помірної застуди – кашель, закладений ніс, втома.

Дональда Трампа лікують експериментальним препаратом з антитіл компанії Regeneron, він також приймає противірусні ліки ремдезивір та дексаметазон – стероїд, який виписують при запаленнях.

Перед тим, як залишити лікарню, Дональд Трамп написав у твітері: «Не бійтеся COVID. Не дозволяйте, щоб він панував над вашим життям», і додав, що почувається краще, ніж 20 років тому.

Главу держави критикують експерти за те, що після повернення з лікарні він зайшов у Білий дім без маски.