У близького радника Трампа виявили COVID-19 напередодні дебатів кандидатів у віцепрезиденти

Ще один представник оточення президента США Дональда Трампа отримав позитивний тест на COVID-19 перед дебатами кандидатів у віцепрезиденти, які мають відбутися 7 жовтня.

Стівен Міллер – один з найближчих радників Трампа та його спічрайтер. Про позитивний тест було оголошено пізно ввечері 6 жовтня.

Прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що Міллер «почуває себе добре». Макенанаі зазначила, що радник перебував на карантині протягом п’яти днів до отримання позитивного результату тесту.

5 жовтня Макенані оголосила, що у неї позитивний результат тесту на COVID-19, і наразі вона перебуває на карантині.

«Очевидно, тут, в Білому домі, стався спалах (COVID-19, – ред.)», – заявила Макенані в інтерв’ю Fox News.

Трампа критикували за недбале ставлення до маскового режиму і за проведення 26 вересня зустрічі для висунення кандидатури судді до Верховного суду США. Тобі багато гостей були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції, як це рекомендує Центр з контролю та профілактики захворювань США.

Президента також розкритикували через те, що він зняв маску одразу після повернення у Білий дім 5 жовтня після трьох днів у лікарні.

За словами лікаря Білого дому Шона Конлі, у Трампа станом на 6 жовтня вже немає симптомів COVID-19, але він залишається заразним.

Раніше у Пентагоні повідомили, що вище військове керівництво США пішло на самоізоляцію після контакту з командувачем береговою охороною, у якого виявили коронавірус. Серед тих, хто пішов на самоізоляцію, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі і його заступник генерал Джон Хайт. Невідомо, де інфікувався командувач береговою охороною, але 27 вересня він був присутній на заході в Білому домі.

Трамп після виписки з лікарні не з’являвся на публіці, але він активний у твітері – в основному повідомлення пов’язані з виборами. Він також висловив бажання повернутися до проведення передвиборчої кампанії, зокрема, зазначив, що «буде чудово» взяти участь у наступних дебатах з кандидатом у президенти від Демократичної партії США Джо Байденом, які заплановані на 15 жовтня.

Байден зазначив, що дебати не варто проводити, поки у Трампа позитивний результат тесту на коронавірус. Він наголосив, що з нетерпінням чекає можливості дискусії з Трампом, але додав, що доведеться слідувати «дуже суворим правилам».

Дебати між кандидатами у віцепрезиденти, чинним віцепрезидентом Майком Пенсом і сенатором-демократом Камалією Харріс повинні відбутися 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Запобіжні заходи, щоб уникнути розповсюдження вірусу: бар’єри з плексигласу та відстань між трибунами у майже 4 метри. Очікується, що пандемія буде однією з основних тем обговорення.