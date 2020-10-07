Трамп «санкціонував» розсекречення документів із «російського розслідування»

Президент США Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці в твіттері, що дав розпорядження про розсекречення всіх документів, що стосуються розслідувань російського втручання в американські президентські вибори 2016 року, а також скандалу зі зломом пошти його суперниці на виборах Гілларі Клінтон.

«Я санкціонував повне розсекречення всіх документів, що мають відношення до найбільшого політичного злочину в американській історії, російського обману. Це стосується і скандалу з електронною поштою Гілларі Клінтон. Без купюр», – написав Трамп.

При цьому він не уточнив, коли і де буде опублікована ця інформація.

«Російський обман» – так президент Трамп традиційно характеризує розслідування зв’язків людей із його виборчого штабу із представниками російських держструктур, розпочате в липні 2016 року Федеральним бюро розслідуванням і завершене в 2019 році спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

Розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року через кампанії в соцмережах і злам акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа. На цих виборах він переміг опонентку від демократів Гіларі Клінтон.​

У результаті розслідування Мюллера були виявлені факти проведення Росією кібероперацій з метою втручання в американський передвиборчий процес, висунуті звинувачення американським і російським громадянам, але не були підтверджені підозри про зв’язки або змову близьких до кандидата Трампа людей із Росією.

Дональд Трамп і його прихильники наполягають на тому, що розслідування було розпочате без достатніх підстав високопоставленими співробітниками розвідслужб на шкоду Трампові. Розсекречення документів має, на думку президента, наочно підтвердити його правоту.

Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.

Комітет із розвідки Сенату Сполучених Штатів 18 серпня оприлюднив п’яту і фінальну версію доповіді щодо спроб Росії впливати на вибори президента США 2016 року.

За загальним висновком комітету, контакти голови кампанії чинного президента Дональда Трампа з особами, пов’язаними з Кремлем, становили «серйозну контррозвідувальну загрозу». Водночас Сенат не дійшов остаточного висновку, чи кампанія Трампа була причетна до скоординованої змови з російським урядом.