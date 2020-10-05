У посольстві США пояснили наслідки санкцій, запроваджених проти Деркача

У посольстві США в Україні пояснили, що означають санкції, запроваджені Міністерством фінансів США проти пов’язаних із Росією осіб, зокрема позафракційного народного депутата України Андрія Деркач, звинувачених у причетності до спроб вплинути на виборчий процес у США.

«Ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції. Іноді ми отримуємо запитання: «Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?» Відповідь: «Так». Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об’єктом санкцій. Крім того, відповідь на запитання: «Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?» – теж буде «так». Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими», – наводить посольство слова представника дипустанови Деніела Лангенкемпа.

У посольстві наголосили, що США залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність американської демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти «для протидії діяльності, подібній до або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб».

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Цей крок відомство пояснило причетністю Деркача до втручання у виборчий процес 2020 року в Сполучених Штатах Америки.

Деркач назвав це рішення «помстою» з боку американських політиків.

У серпні з’явилась заява голови контррозвідки США про втручання Росії в американські вибори через дії українського парламентаря Андрія Деркача, який оприлюдненням плівок, на думку американських контррозвідників, намагається дискредитувати головного конкурента Дональда Трампа на американських виборах – демократа Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву, в якій запевнив, що Україна не дозволить втручання у виборчий процес в інших країнах, зокрема у США.