Деркач вважає «помстою» з боку американських політиків запровадження санкцій проти себе

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач зреагував на новину про санкції Міністерства фінансів Сполучених Штатів проти себе.

У дописі на фейсбуці Деркач назвав санкції «превентивним реагуванням» на його прийдешню пресконференцію.

«Це помства і щодо мене, як представника команди розслідувачів. І неважливо, як ця помства проявляється: чи це скасування американської візи на прохання представників «демокорапшн» в посольстві США чи моєї депортації з Російської Федерації, як це було в 2017 році», – заявив Деркач.

Він додав, що ця інформація від Міністерства фінансів США дає йому можливість захищати свої інтереси «в суді», але не уточнив, у якому саме.

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10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Цей крок відомство пояснило причетністю Деркача до втручання у виборчий процес 2020 року в Сполучених Штатах Америки.

У серпні з’явилась заява голови контррозвідки США про втручання Росії в американські вибори через дії українського парламентаря Андрія Деркача, який оприлюдненням плівок, на думку американських контррозвідників, намагається дискредитувати головного конкурента Дональда Трампа на американських виборах – демократа Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву, в якій запевнив, що Україна не дозволить втручання у виборчий процес в інших країнах, зокрема у США.