США запровадили санкції проти українського депутата Деркача

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача.

Як йдеться в повідомленні відомства, він – один із чотирьох пов’язаних із Росією осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес 2020 року в Сполучених Штатах Америки.

Ще троє осіб, які фігурують у списку, є громадянами Росії, членами так званої російської «фабрики тролів», відомої як «Агентство інтернет-досліджень» «кухаря Путіна», бізнесмена Євгена Пригожина.

«Деркач, депутат українського парламенту, – понад десяток років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв’язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо або опосередковано брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання у намаганні підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року. Сьогоднішні дії щодо Деркача націлені на викриття зловмисного впливу російських кампаній і захист наших майбутніх виборів від іноземного втручання. Ця акція є чітким сигналом для Москви і її довірених осіб про неприпустимість подібної діяльності», – йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

За даними відомства, принаймні з кінця 2019 року до середини 2020 року Деркач «проводив приховану кампанію впливу, зосереджену на культивуванні неправдивих та необґрунтованих заяв щодо американських чиновників на майбутніх президентських виборах 2020 року», які поширювалися у західних ЗМІ.

«У період з травня по липень 2020 року Деркач оприлюднив відредаговані аудіозаписи та іншу не підкріплену доказами інформацію з метою дискредитації чиновників США, а також висував необґрунтовані звинувачення проти американських і міжнародних політичних діячів», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що Деркач майже напевно мав за ціль населення США, яке голосує на виборах, видатних осіб США та членів уряду США, виходячи з того, що він покладався на американські платформи, англомовні документи й відео, а проросійські лобісти в США пропагували його заяви.

Внаслідок сьогоднішніх дій все майно згаданих осіб, яке перебуває під юрисдикцією США, заблоковане, а американцям заборонені розрахунки з ними. Крім того, заблоковані будь-які організації, що на 50 відсотків або більше належать одній або декільком згаданим особам.

Міністр фінансів Стівен Мнучін наголосив, що США продовжать використовувати «всі засоби» для протидії російській дезінформаційній кампанії.

У серпні з’явилась заява голови контррозвідки США про втручання Росії в американські вибори через дії українського парламентаря Андрія Деркача, який оприлюдненням плівок, на думку американських контррозвідників, намагається дискредитувати головного конкурента Дональда Трампа на американських виборах – демократа Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву, в якій запевнив, що Україна не дозволить втручання у виборчий процес в інших країнах, зокрема у США.