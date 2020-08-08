Зеленський: громадянам України слід «утримуватися» від втручання у вибори в США

Україна не дозволяла і не дозволить собі втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах, йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського 8 серпня.

За повідомленням, Зеленський зазначив, що в інформаційному просторі з’являються «сенсаційні дані» про буцімто якусь участь України у виборчих подіях в інших країнах».

«Ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США», – цитує голову держави пресслужба Офісу президента.

Читайте також: Адміністрація Трампа «пильнуватиме» ймовірні спроби Китаю, Ірану та Росії втрутитися у вибори в США​

Зеленський також висловив впевненість, що закордонні партнери так само ставляться до внутрішніх справ України. Запобігання втягуванню України у внітрішню політику США він назвав «питанням національної безпеки».

«Вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, й не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми. Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків», – заявив він.

Напередодні директора Національного контррозвідувального безпекового центру США​ Білл Еваніна представив заяву щодо загроз прийдешнім президентським виборам, які мають відбутися восени у Сполучених Штатах.

Читайте також: «Плівки Деркача»: чому оприлюднили саме зараз і кому це вигідно​

Поміж іншого, Еваніна назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка та Джо Байдена, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.

19 травня депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, записана розмова колишнього президента України Петра Порошенка з Джо Байденом і тодішнім держсекретарем США Джоном Керрі. Ще одна частина записів з’явилася 9 липня.