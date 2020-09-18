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18 вересня 2020, Київ 15:00
Новини | Політика

Депутат Деркач просить суд змусити МЗС видати ноту про втручання США у справи України

Андрій Деркач подав позов до Окружного адміністративного суду Києва

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від позафракційного народного депутата Андрія Деркача до Міністерства закордонних справ, повідомляє пресслужба суду.

«У позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність МЗС щодо невнесення офіційних заяв (нот протестів) щодо втручання окремими посадовими особами США і посольством Сполучених Штатів у внутрішні справи України, державний суверенітет і діяльність органів державної влади», – йдеться в повідомленні.

Водночас Деркач просить суд у разі задоволення його позову зобов’язати Міністерство закордонних справ протягом п’яти днів із моменту набрання законної сили рішенням суду внести офіційну заяву щодо «неприпустимості такого втручання», додали у суді.

Що мається на увазі під втручанням, у повідомленні не уточнються. МЗС України інформацію про позов поки що не коментувало.

Суд ще не ухвалив рішення щодо відкриття провадження у цій адміністративній справі.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Цей крок відомство пояснило причетністю Деркача до втручання у виборчий процес 2020 року в Сполучених Штатах Америки.

Деркач назвав це рішення «помстою» з боку американських політиків.

У серпні з’явилась заява голови контррозвідки США про втручання Росії в американські вибори через дії українського парламентаря Андрія Деркача, який оприлюдненням плівок, на думку американських контррозвідників, намагається дискредитувати головного конкурента Дональда Трампа на американських виборах – демократа Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву, в якій запевнив, що Україна не дозволить втручання у виборчий процес в інших країнах, зокрема у США.

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