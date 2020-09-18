Депутат Деркач просить суд змусити МЗС видати ноту про втручання США у справи України

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від позафракційного народного депутата Андрія Деркача до Міністерства закордонних справ, повідомляє пресслужба суду.

«У позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність МЗС щодо невнесення офіційних заяв (нот протестів) щодо втручання окремими посадовими особами США і посольством Сполучених Штатів у внутрішні справи України, державний суверенітет і діяльність органів державної влади», – йдеться в повідомленні.

Водночас Деркач просить суд у разі задоволення його позову зобов’язати Міністерство закордонних справ протягом п’яти днів із моменту набрання законної сили рішенням суду внести офіційну заяву щодо «неприпустимості такого втручання», додали у суді.

Що мається на увазі під втручанням, у повідомленні не уточнються. МЗС України інформацію про позов поки що не коментувало.

Суд ще не ухвалив рішення щодо відкриття провадження у цій адміністративній справі.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Цей крок відомство пояснило причетністю Деркача до втручання у виборчий процес 2020 року в Сполучених Штатах Америки.

Деркач назвав це рішення «помстою» з боку американських політиків.

У серпні з’явилась заява голови контррозвідки США про втручання Росії в американські вибори через дії українського парламентаря Андрія Деркача, який оприлюдненням плівок, на думку американських контррозвідників, намагається дискредитувати головного конкурента Дональда Трампа на американських виборах – демократа Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву, в якій запевнив, що Україна не дозволить втручання у виборчий процес в інших країнах, зокрема у США.