У США російського хакера засудили до 7 років позбавлення волі

Росіянина Євгена Нікуліна засудили до семи років і трьох місяців позбавлення волі за звинуваченням у хакерському зломі LinkedIn, DropBox і інших інтернет-компаній. Вирок виніс суддя федерального суду США у Сан-Франциско 29 вересня.

Суддя зазначив, що вирок про 88 місяців тюремного ув’язнення враховує ті чотири рокі, які Нікулін провів за гратами в очікуванні вироку. Суддя також зазначив, що у Нікуліна є 10-річна дочка в Росії і що його мати може не прожити досить довго, щоб він знову її побачив. Його адвокат Валерій Нечай сказав, що за останні роки вона перенесла чотири операції на хребті і три інсульти.

Вироком Нікуліна завершився майже чотирирічний процес, що почався з його несподіваного арешту в Чеській Республіці в жовтні 2016 року.

Прокуратура вимагала для Нікуліна до 12 років тюремного ув’язнення після того, як у липні федеральне журі визнало його винним за дев’ятьма пунктами звинувачення у зломі декількох великих американських соціальних мереж.

Адвокати Нікуліна просили суддю пом’якшити йому вирок, враховуючи жорстоке з ним поводження в дитинстві з боку його батька, а також самогубство його старшого брата. Вони просили засудити його до терміну ув’язнення, який би відповідав тому, що він вже перебував під арештом з моменту затримання у Празі.

Нікулін, екстрадований в США через 17 місяців після арешту, став об’єктом переслідування правоохоронних органів США в рамках багаторічної кампанії з арешту деяких з найвідоміших російських хакерів і підозрюваних в кіберзлочинах. Понад 10 людей були арештовані в різних країнах. Москва у відповідь звинуватила Вашингтон в «полюванні» на російських громадян.

Кампанія підірвала багаторічну співпрацю між правоохоронними органами США і російською розвідкою з різних кіберініціатив. Однак це також дало уявлення про те, як російські спецслужби, зокрема й ФСБ, нібито використовували хакерів в рамках своїх операцій, включаючи зусилля, задокументовані розвідкою США і комітетами Конгресу США, для втручання в президентські вибори в США в 2016 році.