Reuters: російські хакери намагалися отримати дані компанії, яка консультує Байдена

Російські хакери намагалися отримати дані компанії, яка надає консультації кандидату в президенти США від Демократичної партії Джо Байдену під час його виборчої кампанії, повідомило агентство Reuters.

Нещодавно Microsoft попередила компанію про спробу хакерства. Американський виробник програмного забезпечення пов’язав хакерів з російською владою, розповіли агентству три джерела, знайомі із ситуацію.

За даними Reuters, хакери не змогли отримати доступ до мереж компанії. Атака включала фішинг (метод, щоб змусити користувача обманним шляхом надати свої паролі).

«Вони добре захищені, тому не було проникнення», – повідомило джерело.

Агентство пише, що спроби взлому зазнала консалтингова фірма SKDKnickerbocker. Заступниця керівника компанії Гіларі Роузен відмовилася коментувати.

Так само інформацію не коментували представники Байдена, Microsoft та російської влади.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.