Кремль назвав «дурнею» повідомлення про атаку російських хакерів на компанію-консультанта Байдена

Кремль назвав «дурнею» повідомлення у ЗМІ про атаку російських хакерів на компанію, яка консультує під час виборів кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена.

«Ми не в курсі, яка фірма, що значить «підтримувана російською державою». Схоже на чергову дурню, яку публікує, на жаль, колись поважне агентство», – заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

10 вересня агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомило, що російські хакери намагалися отримати дані компанії SKDKnickerbocker, яка надає консультації кандидату в президенти США від Демократичної партії Джо Байдену під час його виборчої кампанії. За даними журналістів, хакери не змогли отримати доступ до мереж компанії.

Представники SKDKnickerbocker та Байдена не коментували повідомлення.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.