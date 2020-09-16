США оголосили звинувачення 5 китайцям і 2 малайзійцям у причетності до глобальної хакерської операції

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення п’ятьом китайцям і двом малайзійцям, які, за його даними, причетні до глобальної хакерської операції, спрямованої на індустрію відеоігор.

П’ятьом громадянам Китаю 16 вересня висунули, зокрема, звинувачення в зламі понад 100 технологічних компаній, неурядових організацій та університетів в США та інших країнах протягом шести років.

Повідомляється, що хакери викрадали технології та особисті дані, а також здійснювали незаконні дії для стеження за продемократичними політиками та активістами у Гонконзі. Двоє малазійських бізнесменів були звинувачені у змові з двома китайцями задля отримання прибутку від зламу систем.

Влада Китаю заявила, що її країна не проводила ніяку хакерську операцію, водночас один із обвинувачених сказав, його захищають китайські служби безпеки, повідомила сторона обвинувачення.

Китайсько-американські відносини залишаються загостреними на тлі суперечок двох найбільш економік світу з низки питань: від торгівлі та прав людини – до Гонконгу та коронавірусу.