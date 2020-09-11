Microsoft заявляє, що хакери з Росії, Ірану та Китаю атакують учасників кампаній Трампа та Байдена

Хакери з Росії, Ірану та Китаю атакують учасників виборчих кампаній кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена, заявила компанія Microsoft.

Реліз американського технологічного гіганта оприлюднений після того, як агентство Reuters опублікувало інформацію про невдалу спробу російських хакерів отримати дані компанії SKDKnickerbocker, яка консультує Байдена. У Кремлі ці дані назвали «дурнею». У кампанії Байдена розповіли, що їм відома інформація про наміри хакерів отримати доступ до електронних пошт людей, пов’язаних з кампанією.

У Microsoft вважають, що дії російських хакерів, які описало агентство Reuters, виглядають частиною спроби завдати удару по американських політичних кампаніях.

«Те, що ми побачили, збігається з попередніми моделями атак, коли ціллю є не лише кандидати та учасники кампанії, але й ті, хто консультує їх з ключових питань», – заявив віцепрезидент Microsoft Том Берт у своєму блозі.

У серпні американська розвідка заявляла, що росіяни підтримують на виборах чинного президента Трампа, а китайці – колишнього віцепрезидента Байдена.

Однак Microsoft вважає, що підтримувані Китаєм хакери завдавали удару по «високопоставлених особах, пов’язаних з виборами», включно з учасниками кампанії Байдена.

Ну думку експертів, у цілому Китай намагається отримати розвідувальні дані й здобути економічну й політичну перевагу. Москва ж розраховує викрасти дані, щоб дестабілізувати інші уряди. Росія та Китай регулярно відкидають звинувачення в хакерських атаках.

Том Берт розповів, що більшість із останніх спроб проникнення в системи здійснювали агенти Ірану та Китаю. Їхні наміри заблокувало безпекове програмне забезпечення Microsoft. Більше даних він не повідомив.