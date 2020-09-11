Поки Навальний бореться з «Новачком», його команди продовжують боротьбу проти фальсифікації виборів – відео
Поки Навальний у берлінській клініці бореться з «Новачком», новітнім різновидом бойової отруйної речовини, якою, як повідомило німецьке видання Die Zeit, його отруїли, його команди продовжують боротьбу проти фальсифікацій у низці місцевих виборів, які мають відбутися по всій Росії. Навальний був отруєний після агітаційної кампанії в Новосибірську, його команда там також зазнала нападу.
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