Поки Навальний у берлінській клініці бореться з «Новачком», новітнім різновидом бойової отруйної речовини, якою, як повідомило німецьке видання Die Zeit, його отруїли, його команди продовжують боротьбу проти фальсифікацій у низці місцевих виборів, які мають відбутися по всій Росії. Навальний був отруєний після агітаційної кампанії в Новосибірську, його команда там також зазнала нападу.