Україна проситиме про санкції через організацію російських виборів губернатора в Севастополі – МЗС

Україна проситиме про санкції через організацію російських виборів губернатора в анексованому Севастополі, заявило Міністерство закордонних справ України в коментарі Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

За словами першої заступниці голови МЗС України Еміне Джеппаров, Україна буде звертатися до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію «голосування», у тому числі шляхом санкцій.

«Україна рішуче засуджує факти протиправної організації окупаційною адміністрацією Росії «голосування» на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», – зазначила Джеппар.

Вона нагадала, що Крим і Севастополь з точки зору міжнародного права є окупованими територіями, а «проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях України суперечить фундаментальним нормам і принципам міжнародного права – Статуту ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавству України».

«Результати цього незаконного голосування будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством. Усі причетні до організації та проведення незаконних виборів у тимчасово окупованому Криму особи будуть нести відповідальність відповідно до чинного законодавства України», – зазначила Джеппар.

Вона додала, що «Автономна Республіки Крим і Севастополь були, є і будуть залишатися невід’ємною частиною суверенної Української держави, на яку поширюється дія Конституції та законів України».

11 вересня в Севастополі почали обирати підконтрольного Росії губернатора міста. Вибори триватимуть до 13 вересня включно.