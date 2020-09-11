Україна проситиме про санкції через організацію російських виборів губернатора в Севастополі – МЗС

Україна проситиме про санкції через організацію російських виборів губернатора в анексованому Севастополі, заявило Міністерство закордонних справ України в коментарі Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).
За словами першої заступниці голови МЗС України Еміне Джеппаров, Україна буде звертатися до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію «голосування», у тому числі шляхом санкцій.
«Україна рішуче засуджує факти протиправної організації окупаційною адміністрацією Росії «голосування» на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», – зазначила Джеппар.
Вона нагадала, що Крим і Севастополь з точки зору міжнародного права є окупованими територіями, а «проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях України суперечить фундаментальним нормам і принципам міжнародного права – Статуту ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавству України».
«Результати цього незаконного голосування будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством. Усі причетні до організації та проведення незаконних виборів у тимчасово окупованому Криму особи будуть нести відповідальність відповідно до чинного законодавства України», – зазначила Джеппар.
Вона додала, що «Автономна Республіки Крим і Севастополь були, є і будуть залишатися невід’ємною частиною суверенної Української держави, на яку поширюється дія Конституції та законів України».
11 вересня в Севастополі почали обирати підконтрольного Росії губернатора міста. Вибори триватимуть до 13 вересня включно.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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