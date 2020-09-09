Прокуратура АРК: через польоти до анексованого Криму накладено арешт на 65 російських літаків

У Прокуратурі Автономної республіки Крим повідомили, що на 65 російських літаків накладені арешти через польоти в анексований Крим. У відомстві повідомили про розслідування кримінальних справ через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України.

«Починаючи з березня 2014 року, Україна закрила повітряний простір над окупованих півостровом Крим... Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів на окупованій території півострова. Незважаючи на це, встановлено близько 40 російських авіакомпаній, що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення на окупований півострова, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України», – йдеться в повідомленні.

У відомстві не уточнили назву авіакомпаній, чиї літаки були заарештовані.

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Після анексії Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і гарантування безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки «Украерорух».

Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в анексований Крим в порушення міжнародних норм.