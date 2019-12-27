Україна стягнула перший штраф за польоти над Кримом – повітряні сили ЗСУ

Казахстанська авіакомпанія Euro-Asia Air виплатила Україні 136 тисяч гривень штрафу за політ у межах забороненої зони над анексованим Росією Кримом, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

За повідомленням, це перший штраф за заборону використання повітряного простору України.

За повідомленням, відтоді, як Україна після анексії Криму в 2014 році заборонила зліт-посадку з аеропорту «Сімферополь» всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова, кількість порушень перетнула позначку в 200 тисяч, «і за жодне з них ніхто так і не поніс фінансової відповідальності».

«На запит АрміяІnform у Державіаслужбі повідомили, що 8 серпня 2019 року повітряне судно казахського акціонерного товариства «Авіакомпанія Euro-Asia Air» виконало політ у межах забороненої зони над окупованим півостровом. Після цього Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення в галузі цивільної авіації від 7 листопада 2019 року. На відміну від російських авіаліній, які щодня здійснюють близько ста зльотів-посадок у Криму і вперто не виплачують штрафи, казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тож Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

За даними командування Повітряних сил, суми штрафів за порушення повітряного простору в Криму лише цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній вже сягнули 13 мільярдів гривень.

«Тож у Державіаслужбі сподіваються, що справа з казахською авіакомпанією стане прецедентною і приведе до початку процесу погашення штрафів і росіянами», – йдеться в повідомленні.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.