Збитки від агресії Росії в Україні сягають величезної суми – світова преса

Іспанський часопис La Vanguardia пише про матеріальні збитки, до яких призвела агресія Росії в Україні. Французьке видання Le Figaro повідомляє про показ на російському телебаченні телесеріалу за участі нинішнього президента України. Британська газета The Times повідомляє про те, що після показу кількох серій український телесеріал зняли з показу в Росії.

Іспанський часопис La Vanguardia містить статтю «Україна обчислює збитки від агресії Росії у 150 мільярдів доларів». Барселонське видання посилається на міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова, який заявив, що, за підрахунками фахівців, Україна зазнала втрат на суму між 50 і 150 мільярдами доларів внаслідок агресії Росії. Міністр Милованов додав, що статистичні дані, пов’язані з економічними втратами через агресію Росії в Україні, вказують на те, що йдеться про 15–20% ВВП, які втратила Україна лише в 2014-2015 роках.

La Vanguardia веде далі, повідомляючи, що міністр Милованов також додав, що, згідно зі статистикою економічної шкоди, заподіяної Україні внаслідок агресивних дій Росії, йдеться просто про величезні суми. Український міністр у своїх даних посилається на підрахунок, який здійснив економіст з американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд. За даними Ослунда, мова йде про 100 мільярдів доларів.

Каталонське періодичне видання також зазначає, що, за даними українського урядовця, оцінка залишкової вартості об'єктів нерухомого державного майна на непідконтрольних Києву територіях становить приблизно 3 мільярди 600 мільйонів доларів.

«Україна обчислює збитки від агресії Росії у 150 мільярдів доларів»

Французький часопис Le Figaro публікує статтю «Російський телеканал вперше показує телесеріал за участі українського президента». Паризьке видання пише, що російський федеральний телеканал ТНТ вирішив показати телевізійний серіал, у якому роль вчителя історії, який неочікувано стає президентом України, грає нинішній президент України Володимир Зеленський, який перед тим, як стати президентом, був комедійним актором. Французька газета наголошує, що телесеріал за участі нинішнього президента України попередньо вже можна було подивитися у Росії в інтернеті, проте російський телеканал ТНТ вирішив показати серіал «Слуга народу» першим на російському телебаченні.

Le Figaro додає, що назва телесеріалу «Слуга народу» стала також і назвою політичної партії Володимира Зеленського. Паризький часопис пояснює своїй читацькій авдиторії, що у телевізійному серіалі «Слуга народу», який було відзнято між 2015 та 2019 роками, Зеленський перевтілюється у вчителя історії, якого раптом обирають президентом України, саме після того, як він гостро засуджує всюдисущу корупцію в Україні. Тим часом, як зазначає газета, Володимир Зеленський під час своєї передвиборчої кампанії 2019 року подавав себе у образі людини з народу, яка просто бажала б поламати нинішню систему, яка склалась в Україні. Саме ця стратегія, як вказує паризьке видання, і принесла Зеленському бажаний результат, коли він впевнено переміг на виборах попереднього президента Петра Порошенка. Французька газета додає, що російський телеканал ТНТ оприлюднив заяву у зв’язку з показом українського телесеріалу «Слуга народу», визначаючи цей серіал як «сатиру на сучасну політику та відносини між народом і владою в Україні». Російський телеканал також наголошує, що «вигадка стала реальністю» у випадку серіалу «Слуга народу». Газета завершує, зазначаючи, що показ на російському телебаченні українського телесеріалу відбувся у час певного послаблення напруження у відносинах між Москвою та Києвом після проведення саміту в Парижі з питання врегулювання конфлікту на сході України.

«Російський телеканал вперше показує телесеріал за участі українського президента»

Цієї ж таки теми торкається матеріал британського часопису The Times у якому, втім, повідомляється, що російська влада зрештою вирішила не показувати повністю український серіал «Слуга народу» через «ризикований», як пише видання, жарт щодо президента Росії Володимира Путіна, який був присутній в одному з епізодів серіалу.

Лондонське видання зазначає, що перші три серії «Слуги народу» повністю показали в Росії у східних часових поясах на телеканалі ТНТ, проте глядачі у Москві помітили, що той епізод із жартом про Путіна був вирізаний. Йдеться про сцену, коли герой Володимира Зеленського на екрані дивиться на низку надзвичайно дорогих годинників, і йому кажуть, що Путін носить швейцарський годинник марки Hublot, на що телегерой відповідає: «Путін – Hublot?». Це, у свою чергу, як пояснює британська газета, перефразовує гасло «Путін – х*ло», яке стало популярним в Україні після анексії Росією українського Криму 2014 року.

The Times принагідно зазначає, що президента Росії Путіна часто звинувачують у тому, що він має певну кількість надзвичайно коштовних годинників, ціна яких становить значно більше, ніж його офіційні заробітки. Лондонське видання повідомляє, що вбитий російський опозиціонер Борис Нємцов свого часу оприлюднив доповідь щодо статків Путіна, у якій було вказано про 11 коштовних годинників російського президента загальною вартістю у пів мільйона фунтів стерлінґів. Найдорожчим з них є годинник марки Lange & Sohne Tourbograph Perpetual, який оцінюється у 380 тисяч фунтів стерлінґів. Насамкінець лондонська газета зазначає, що російський телеканал ТНТ, який є власністю газового гіганта – компанії «Газпром», вже заявив, що не показуватиме подальших частин українського телевізійного серіалу, попри те, що вони вже є у програмах телеканалу. Часопис при цьому наводить слова Владислава Наганова, представника російських місцевих органів влади, який вважає, що показ українського телесеріалу на російському телебаченні міг би призвести до того, що популярність українського лідера могла б перевищити популярність самого президента Росії Володимира Путіна у Росії.

«Росіяни знімають з показу комедію за участі президента України Зеленського через жарт щодо Путіна»