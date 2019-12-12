«Путін – Хубло»: серіал «Слуга народу» з’явився і відразу зник із російського телеканалу

Російський телеканал ТНТ анонсував показ українського серіалу «Слуга народу», в якому (сьогодні вже) президент України грає роль Василя Голобородька – вчителя історії, який неочікувано стає головою держави. Але надовго серіал на російському каналі не затримався. Ба більше, за свою недовгу історію в ефірі ще й встиг зазнати цензури.

«У серіалі він поліпшив економічну ситуацію в країні. А в реальному житті? У серіалі він переміг корупцію. А в реальному житті? І, нарешті, в серіалі він «послав» Євросоюз. А в реальному житті?» – так російський телеканал ТНТ анонсував вихід українського серіалу «Слуга народу».

Сам анонс можна подивитися тут:

Цензура «по-російськи»?

11 грудня російський телеканал ТНТ почав показ українського серіалу «Слуга народу», в якому грає Володимир Зеленський – сьогодні вже президент України.

Це сталося після того, як напередодні, 9 грудня, президенти Росії та України зустрілися в Парижі в рамках саміту у «нормандському форматі», метою якого було обговорити шляхи завершення війни на сході України.

В перший день ТНТ показали три епізоди першого сезону серіалу «Слуга народу».

З першої серії, щоправда, вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна.

Що був за жарт?

В оригіналі серіалу новообраний президент України Василь Голобородько вибирає годинник.

У цей момент прем’єр-міністр Юрій Чуйко (Станіслав Боклан) розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot.

Герой Зеленського дивується й запитує: «Путін – «Хубло»?»

Вирізаний жарт можна подивитися тут:

«Найкоротший серіал»

Пізніше стало відомо, що телеканал ТНТ взагалі більше не показуватиме серіал «Слуга народу», про що повідомило російське видання «Ведомости».

Замість «Слуги народу», який планували показувати 12 і 13 грудня, на телеканалі пустили старі серіали «Інтерни» і «СашаТаня».

В російських соцмережах навіть з’явився жарт: «Одного разу ТНТ побився об заклад, що покаже найкоротший серіал у світі».

Що каже ТНТ?

У ТНТ повідомили, що від самого початку не збиралися показувати в ефірі весь серіал «Слуга народу», а цілком перший сезон можна буде побачити в онлайн-кінотеатрі під назвою Premier.

Анонс телеканалу, що серії щодня виходитимуть в ефірі, представник ТНТ назвав «маркетинговим ходом із підвищення пізнаваності платформи».

Як помітили журналісти російської служби BBC, в московському ефірі під кінець показу дійсно показували ролики про те, що всі серії серіалу варто шукати на Premier.

Що каже російська влада?

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що адміністрація Путіна не має стосунку до припинення показу українського серіалу на ТНТ. Вони, мовляв, не мають права втручатися в редакційну політику каналу. Про це повідомили «Риа новости».

Це – не перша зацікавленість росіян

ТНТ – не перший приклад зацікавлення «Слугою народу» росіянами.

У травні цього року стало відомо, що російська компанія «Яндекс» купила права на «Слугу народу», про що повідомляло російське видання «Ведомости» із посиланням на представника «Яндексу».

Серіал також можна дивитися за підпискою на сервісі «Кінопошук» («Кинопоиск»).

В «Яндексі» зазначили, що купили права на показ «Слуги народу» в міжнародного дистрибьютора Eccho rights.

Інші країни

Але цікавляться серіалом і в інших країнах.

Як повідомляє сама студія «Квартал 95», «Опціон на формат серіалу придбали у Франції, формат – в Греції і готовий серіал – в Південній Кореї».

Стрімінговий сервіс Netflix, наприклад, пропонує подивитися український серіал з субтитрами на кількох мовах.

Багато хто здивувався, коли телеканал «Білорусь-1» анонсував «Слугу народу» як «головну телепрем’єру осені» по два епізоди в день з понеділка до п’ятниці.