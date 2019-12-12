Серіал «Слуга народу» не затримався на телеекранах Росії

Російський телеканал ТНТ більше не показуватиме серіал «Слуга народу», головну роль в якому зіграв чинний президент України Володимир Зеленський, повідомляє російське видання «Ведомости».

У телепрограмі ТНТ відбулися зміни. Замість «Слуги народу», який планували показувати 12 і 13 грудня, на телеканалі вийдуть старі серіали «Інтерни» і «СашаТаня».

У ТНТ повідомили, що від початку не збиралися показувати в ефірі весь серіал «Слуга народу», а цілком перший сезон можна буде побачити в онлайн-кінотеатрі Premier. Анонс телеканалу, що серії щодня виходитимуть в ефірі, представник ТНТ назвав «маркетинговим ходом із підвищення впізнаваності платформи».

На ТНТ не уточнили, чому вирішили показувати серіал лише в інтернеті.

Показ серіалу в Premier розпочнеться 12 грудня. «Ведомости» пишуть, що увечері 11 грудня ніяких згадок про «Слугу народу» на платформі не було.

В ефірі ТНТ 11 грудня показали три епізоди першого сезону серіалу «Слуга народу». З першої серії, показаної в Москві, вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна.