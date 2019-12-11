У Росії з першої серії «Слуги народу» вирізали жарт про Путіна

У Росії з першої серії українського серіалу «Слуга народу» вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна, повідомляє російська служба BBC.

Згідно із сюжетом, новообраний президент України Василь Голобородько (його роль виконує нинішній президент України Володимир Зеленський) вибирає годинник. У цей момент прем’єр Юрій Чуйко (Станіслав Боклан) розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot. Герой Зеленського дивується й запитує: «Путін – «Хубло»?»

За даними BBC, цей фрагмент не увійшов у сюжет. Телеканал ТНТ наразі не коментував цю інформацію.

11 грудня цей канал розпочав показ серіалу «Слуга народу», перший сезон якого вийшов в ефір у 2015 році. Зеленський грає вчителя історії Василя Голобородька, який стає президентом України.

Як розповіли Радіо Свобода глядачі в Росії, репліки українською мовою в серіалі на російську не перекладали. Так само не перекладалися титри наприкінці першої серії.

У квітні 2019 року Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, отримавши близько 73% голосів.

Через три місяці партія «Слуга народу» перемогла на дострокових парламентських виборах і здобула 254 місця у Верховній Раді з 424 можливих (у 26 виборчих округах на непідконтрольній українській владі території вибори не проводили).