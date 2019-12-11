У Росії сьогодні розпочинають показ серіалу «Слуга народу» з Зеленським

Російський телеканал ТНТ з 11 грудня розпочинає показ серіалу «Слуга народу», в якому головну роль зіграв чинний президент України Володимир Зеленський.

У серіалі, який уперше покажуть у Росії, три сезони, всього 51 серія. У серіалі, перший сезон якого вийшов у 2015 році, Зеленський грає вчителя історії Василя Голобородька, який стає президентом України.

Актор і продюсер Володимир Зеленський став президентом України в травні 2019 року, набравши понад 70 відсотків голосів у другому турі виборів. Згодом його партія, що, як і серіал, має назву «Слуга народу», отримала більшість голосів на виборах до Верховної Ради.