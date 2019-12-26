«Украерорух» порахував свої збитки від анексії Криму й окупації Донбасу

Через анексію Криму й окупацію частини Донбасу підприємство «Украерорух» недоотримало 19 мільярдів гривень, повідомив виданню «НВ Бізнес» виконувач обов’язків директора підприємства Андрій Ярмак.

«Якщо в 2013 році загальний обсяг склав 530 тисяч польотів, то в 2018 році – лише близько 300 тисяч. Це мінус 44%. А транзитні польоти зменшилися майже в три рази. Наші загальні недоотримані доходи за весь період із 2014 року оцінюються приблизно в 19 мільярдів гривень», – сказав він.

За словами Ярмака, в 2013 році на польоти з Європи в країни Південно-Східної Азії припадало 65% транзиту підприємства. Транзитні польоти проводилися, в основному, в Сімферопольському FIR (Flight Information Region).

«Після того, як сталася тимчасова окупація Криму, в березні 2014 року Державіаслужба ухвалила рішення закрити повітряний простір над півостровом. Тому транзитні потоки пішли південніше до берегів Туреччини», – пояснив він.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і забезпечення безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки «Украерорух».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова Росією закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації України. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в анексований Крим у порушення міжнародних норм.