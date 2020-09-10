Чубарову в Києві доставили листа від російського суду в анексованому Криму

«Укрпошта» доставила на домашню адресу голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову листа від підконтрольного Росії Верховного суду анексованого Криму.

Про це політик повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

«Вчора «Укрпочта» принесла мені на домашню адресу «листа простого (міжнародного)», автором якого є окупаційний «верховний суд Республіки Крим». Розкривши конверт (фото №1), я виявив в ньому інший запечатаний конверт (фото №2), в якому вже був сам лист. Знаючи, що поштові відправлення з окупованого Криму не можуть самостійно пересуватися через державні кордони, оглянув обидва конверти. Зверніть увагу на поштові штемпелі в правому верхньому куті «зовнішнього» конверта (фото №1, №3 (збільшене))», – написав Чубаров.

Він оприлюднив фотографії, на яких видно, що перший конверт має російсьці поштові марки.

Чубаров зазначив, що таким чином підконтрольна Росії установа спробувала обійти санкції та обманути «Укрпошту».

«Схема проста: «верховний суд Республіки Крим» направляє своє поштове відправлення до Ставрополя, РФ (або ще кудись), звідки воно потрапляє до міста Михайлівське Ставропольського краю (або ще кудись), звідки вже розходиться в різні кінці світу як «міжнародне» відправлення», – розповів він.

Голова Меджлісу додав, що має питання як до національної поштової служби, так і до Служби безпеки України.

Представники «Укрпошти», прокоментувавши допис, запропонували Чубарову для отримання офіційної відповіді на свій запит написати заяву в головному відділенні пошти в Києві.

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У Сімферополі 23 липня в суді почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова. Судові пристави не пустили слухачів на засідання і в будівлю суду, повідомляли активісти ініціативи «Кримський процес».

Наприкінці березня цього року Слідком Росії в Криму заочно висунув обвинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Кримінальні справи порушені за ч. 1 ст. 212 (організація масових заворушень), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 КК Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії).

Чубаров зазначив, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу». Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і назвала це «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку порушили російські слідчі щодо Чубарова.