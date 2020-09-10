«Деокупація Криму для мене є частиною великої мети ‒ розбудови нормальної країни» ‒ Олег Сенцов

Колишні політв'язні Кремля ‒ кримчани Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Володимир Балух ‒ на волі вже упродовж року. У вересні 2019-го їх передали Києву під час «великого обміну» утримуваними особами. Тоді українська сторона звільнила понад 30 осіб, стільки ж віддала натомість Росія. Як звільнені провели перший рік на свободі, які цілі ставлять перед собою тепер і що, на думку Балуха, Кольченка та Сенцова, сьогодні об'єднує кримчан із жителями материкової України? Про це читайте в циклі матеріалів Крим.Реалії «Рік на свободі». Першим публікується розповідь Олега Сенцова ‒ українського режисера з Криму.

Про адаптацію до свободи Я звикся зі свободою за тиждень-два ‒ приблизно за стільки ж, за скільки і з ув'язненням. Після декількох років у в'язниці забуваєш буденні речі: як користуватися телефоном, розплачуватися грошима, переходити вулицю ‒ просто відвикаєш від усього цього. На волі все було трохи дивним. Головною проблемою було те, що перший тиждень я не міг заснути. Хоч я й емоційно стримана людина, але подій навалилося занадто багато. Коли повернувся, мене накрила «хвиля». Буквально з перших днів після звільнення я долучився до «движу». Я знав про його існування, але в ув'язненні до мене долітав лише шум від нього у вигляді листів. Я лягав і не міг заснути. Пив ліки і почав спати по годині, по дві, по три на день. Нормалізувати сон вдалося приблизно через місяць.

Про роботу на міжнародних майданчиках Перші пів року було важко, тому що я зрозумів, що потрібно скористатися увагою до мене. Я зосередився на зовнішньополітичній арені. Фактично я пів року займався волонтерством для Міністерства закордонних справ України.

Я спробував посилити інтерес до України, до протистояння з Росією і до наших політв'язнів. У Європі ‒ свої думки і свої інтереси, але я зрозумів, що можу озвучувати ці речі, адже на мене звертали увагу. Для мене було важливо говорити про Україну за кордоном, тому що я розумів, що не зможу переконати людей з іншими думками всередині країни. Мої доводи залишаться чужими для тих, хто не розуміє, що ми вже шість років воюємо з Росією.

Про головну мету після звільнення Головна мета ‒ бачити Україну вільною, незалежною та заможною країною. Деокупація Криму для мене є частиною великої мети ‒ розбудови нормальної країни. Свобода та незалежність України ‒ це повернення контролю над її кордонами. Виходить, що ми не до кінця незалежні, раз частина нашої території окупована. Для мене повноцінно вільною і незалежною Україна стане, коли відбудеться деокупація Криму та окремих районів Донбасу. Про локальні процеси у Криму В ув'язненні я читав «Новую газету» ‒ вони писали чесно і про Україну, і про Росію, і про світ. Я їм дуже вдячний, оскільки від них дізнавався про інших політв'язнів і про нашу справу. Візуальну картинку я дивився по телевізору без звуку ‒ правдивою я її не вважав.

Ще одним джерелом інформації були листи. Я завжди питав в українців: як у нас справи, чи є просування, як ситуація, як у плані реформ ‒ стає краще чи гірше. Для мене це було дуже важливо. Кримом я цікавився і приблизно розумів, що там відбувалося. Все не так погано в економічному плані, як би нам хотілося, але й не так добре, як хотілося б Росії. Там відчувається затхлість, безвихідь, «придавленість плитою», коли ніяк не можна реалізувати себе ні у громадській, ні у соціальній, ні в економічній сферах. Це відчувають усі кримчани, які налаштовані патріотично, проукраїнськи. Наприклад, кримські татари ‒ вони почуваються у повній окупації. Я прожив у цьому стані два місяці, мені вистачило на все життя вражень. Мене цікавить головне питання: щоб ми в жодному, за жодних умов не пустили у Крим воду. Це наш єдиний важіль і аргумент. З кожним роком цей важіль буде все потужнішим і важливішим ‒ тому що проблема з водою стоятиме все гостріше й гостріше. Необхідно продовжувати тиснути. У Канаді ми порушували це питання: я був на засіданні частини кабінету міністрів з Христею Фріланд (віцепрем'єр-міністр Канади ‒ ред.). До мене підійшов посол, були ще інші люди. Ми говорили з приводу того, що IMAX (канадська технологія кінопоказу та облаштування кінотеатрів ‒ ред.) продовжує працювати в Ялті. Питання порушили, щоб це припинити. Такі точкові удари потрібно завдавати постійно, не дати їй (підконтрольній Кремлю владі Криму ‒ ред.) підняти голову. Що роблять окупанти, мене мало цікавить. Мене цікавить той день, коли всі вони зберуть свої «манатки» і через (Керченський ‒ ред.) міст поїдуть до Росії. Про те, що об'єднує жителів Криму та материкової України З патріотично налаштованими українцями та кримськими татарами нас, перш за все, об'єднують спільні цінності. Однак будь-яка людина, якщо це не громадський або політичний активіст, хоче одного ‒ жити спокійно, отримувати зарплату і щоб все було добре.