Чубаров закликав міжнародну спільноту сприяти звільненню кримських татар з російського ув’язнення

Глава Меджлісу кримськотатарського нарду Рефат Чубаров закликав міжнародну спільноту посприяти звільненню з російського ув’язнення громадян України – кримських татар і посилити тиск на Росію для виконання резолюцій Генасамблеї ООН щодо Криму.

Чубаров, зокрема, оприлюднив у фейсбуці 2 вересня відповідне звернення до іноземних дипломатів із проханням донести керівникам своїх країн інформацію про обшуки у будинках кримських татар на окупованому Росією півострові і подальших кримінальних переслідуваннях, а також про російські судові вироки на тривалі терміни щодо кримськотатарських активістів.

«Можливо, деяким європейським політикам, які закликають до діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним, не захочеться погодитися з нами, але правда полягає в тому, що найближчою метою російських окупантів є повне витіснення кримськотатарського народу - корінного народу Криму - за межі Кримського півострова, який російські окупанти перетворюють у військовий форпост, за допомогою якого РФ прагне контролювати регіони Азовського, Чорного та Середземноморського морів», – зазначив глава Меджлісу.

Він нагадав про нові обшуки в Криму, які проводили російські силовики в будинках кримськотатарських активістів 31 серпня і порушені проти них кримінальні справи.

«Строки ув’язнення, які виносяться політв’язням-кримським татарам російською владою не умовні, а цілком реальні. Вже понад 200 малолітніх дітей в сім’ях кримських політв’язнів залишилися без батьківської опіки і любові», – зазначив Чубаров.

Він просить дипломатів донести керівникам та парламентам своїх країн інформацію про переслідування кримських татар у Криму «з метою сприяння ними негайному звільненню незаконно затриманих та утримуваних у Російською Федерацією громадян України – кримських політв’язнів».

31 серпня російські силовики затримали Енвера Топчи, Айдера Аблякімова, Рідвана Умерова та Айдера Кадирова. Усіх чотирьох, за інформацією «Кримської солідарності», відвезли до управління ФСБ в Сімферополі.

Прокуратура і поліція АР Крим почали кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків в будинках кримськотатарських активістів. У Представництві президента України в АР Крим засудили обшуки російських силовиків у будинках кримських татар.

Пізніше активістів відпустили під підписку про невиїзд. Проти них порушили кримінальну справу за статтею «про недонесення» (205.6 КК Росії).