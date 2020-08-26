«Затримання і тортури»: Місія ООН підготувала доповідь про кримінальні переслідування в окупованому Криму

Моніторингова місія ООН анонсувала презентацію нової доповіді щодо кримінальних переслідувань в окупованому Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

«Незаконні і довільні затримання і тримання під вартою, затяжні судові процеси, відсутність доступу до адвоката, тортури і жорстоке поводження, а також відсутність ефективних засобів правового захисту – поширені порушення прав людини, які відбуваються в контексті кримінальних проваджень і процесів, пов’язаних з конфліктами на сході України, у Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, тимчасово окупованих Російською Федерацією», – мовиться у повідомленні місії.

Під час підготовки доповіді використані матеріали:

понад 1 300 детальних інтерв’ю з жертвами і свідками порушень прав людини;

1 280 судових засідань;

більше 3 300 судових документів та інших відповідних матеріалів.

Доповідь представлять 2 вересня в онлайн-режимі.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю Радіо Свобода 22 серпня заявила, що Росія блокує створення моніторингової місії в Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, порушує Україна.

Росія, яка твердить, ніби Крим увійшов до неї за невизнаними світовою спільнотою результатами влаштованого Кремлем на окупованому українському півострові псевдореферендуму, що суперечив і українському, і міжнародному праву, чинить опір спробам України і світової спільноти направити до Криму моніторингові місії визнаних міжнародних організацій. Натомість Москва приймає в Криму деяких західних діячів, прихильників Кремля, які приїжджають на півострів на порушення українського законодавства лише як приватні особи.

Серед прикладів таких дій – те, що Росія продовжує відмовляти моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні в доступі до Криму, чим порушує резолюції Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.