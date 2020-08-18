Ексспівробітника КДБ підозрюють в участі у «самообороні Криму» – Нацполіція

Слідчі Головного управління Національної поліції у Автономній Республіці Крим і Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури АРК повідомили про підозру чоловікові за створення і участь у формуванні «самооборона Криму», яке допомагало Росії окупувати півострів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі України.

«Фігурант, у минулому працівник КДБ СРСР, брав участь у силовому розгоні проукраїнськи налаштованих громадян під час мітингу в Сімферополі, а також захопленні адміністративної будівлі Верховної Ради АР Крим», – мовиться у повідомленні.

За даними прокуратури, 55-річний чоловік після російської анексії Криму «воював на боці бойовиків угруповання «ДНР», за що був нагороджений медалями і орденами окупаційної влади Криму і бойовиків «ДНР».

Начальник поліції Криму Віталій Стрижак повідомив, що «правоохоронці отримали достатньо доказів, які б свідчили про створення та участь чоловіка, якого він називає Віктором Аносовим, у незаконному збройному формуванні «самооборона Криму».

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.