Ексспівробітника КДБ підозрюють в участі у «самообороні Криму» – Нацполіція

Слідчі Головного управління Національної поліції у Автономній Республіці Крим і Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури АРК повідомили про підозру чоловікові за створення і участь у формуванні «самооборона Криму», яке допомагало Росії окупувати півострів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі України.
«Фігурант, у минулому працівник КДБ СРСР, брав участь у силовому розгоні проукраїнськи налаштованих громадян під час мітингу в Сімферополі, а також захопленні адміністративної будівлі Верховної Ради АР Крим», – мовиться у повідомленні.
За даними прокуратури, 55-річний чоловік після російської анексії Криму «воював на боці бойовиків угруповання «ДНР», за що був нагороджений медалями і орденами окупаційної влади Криму і бойовиків «ДНР».
Начальник поліції Криму Віталій Стрижак повідомив, що «правоохоронці отримали достатньо доказів, які б свідчили про створення та участь чоловіка, якого він називає Віктором Аносовим, у незаконному збройному формуванні «самооборона Криму».
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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