Прокуратура АРК відкрила провадження через обшуки в окупованому Криму

Прокуратура і поліція Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків в будинках кримськотатарських активістів.

Провадження розпочали за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у будинках кримських татар (частина 2 статті 162 КК України).

«Відтак, встановлено, що в Нижньогірському, Судакському і Совєтському районах окупованого Криму силовики проводять обшуки в будинках кримських татар. Зокрема, у Нижньогірському районі у с. Розливи проводиться обшук у будинку журналіста «Кримської солідарності», Айдера Кадирова, по завершенню обшуку Айдера забрали до так званого управління ФСБ в Сімферополі. Також обшуки відбуваються блудниках Айдера Аблякімова, Рідвана Умерова та Енвера Топчи», – мовиться у повідомленні.

Вранці 31 серпня про обшуки російських силовиків у будинках кримських татар в Судаку, Радянському і Нижньогірському районах повідомило об’єднання «Кримська солідарність».

Російські силовики публічно не коментують ситуацію.

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».