ФСБ розділила фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» на 5 груп – адвокат

Попереднє слідство у другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» завершилося, після чого групу затриманих розділили на п’ять груп по п’ять осіб, повідомив об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Олексій Ладін.

За його словами, у справі вже 55 томів, не враховуючи аудіо та відеоматеріали, і всі п’ять новостворених справ мають «абсолютно ідентичний зміст». Ладін підкреслив, що цей поділ ускладнює всі судові процедури. Не зрозуміло, в якому статусі стосовно один одного перебуватимуть обвинувачені з різних п’ятірок.

«Це якась квазіюридична процедура, тому що згідно зі звинуваченням їх простежується цілісна група з 29 осіб, четверо з яких перебувають у розшуку. Слідство каже, що це не позначиться на всебічності та об’єктивності розгляду справи. Ми бачимо приклад «бахчисарайської вісімки», з якого зрозуміло, що суд складно перетравлює вісім осіб», – говорить Олексій Ладін.

Адвокат додав, що всі п’ять процесів будуть ускладнені ще й тим, що, ймовірно, кожного свідка доведеться допитувати п’ять разів. У кожних свідченнях одного і того ж свідка можуть бути різночитання, а суду потім доведеться все це аналізувати. Поки складно уявити, як це все відбуватиметься на практиці, повідомив Ладін.

За даними «Кримської солідарності», п’ятірки сформовані таким чином.

Перша:

Ремзі Бекіров,

Різа Ізета,

Шабан Умеров,

Раїм Айвазов,

Фарход Базаров.

Друга:

Енвер Аметов,

Осман Аріфмеметов,

Яшар Муєдінов,

Руслан Сулейманов,

Рустем Шейхалієв.

Третя:

Тофік Абдулгазієв,

Владлен Абдулкадиров,

Іззет Абдуллаєв,

Меджит Абдурахманов,

Білял Аділов.

Четверта:

Сервет Газієв,

Джеміль Гафаров,

Алім Карімов,

Сейран Муртаза,

Ерфан Османов.

П’ята:

Якім Бекіров,

Сейтвелі Сейтабдієв,

Рустем Сейтхалілов,

Ескендер Сулейманов,

Асан Яніков.

Ще чотири фігуранти справи все ще перебувають у розшуку:

Едем Яячиков,

Руслан Булгаков,

Ельдар Ібрагімов,

Руслан Зауров.

Правозахисний центр «Меморіал» вважає всіх фігурантів справи політичними в’язнями.

Раніше фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Фарходу Базарову перекваліфікували звинувачення.

Крім Базарова, ФСБ змінила обвинувачення активісту «Кримської солідарності» Руслану Сулейманову. Слідство також перекваліфіковувало його з першої частини на другу частину за статтею 205.5 («участь у терористичній організації»). Однак іншому фігуранту цієї ж справи – активісту «Кримської солідарності» Раїму Айвазову, слідство висунуло більш тяжке обвинувачення. Політв’язню змінили частину другу статті 205.5 КК Росії («участь у діяльності терористичної організації») на частину першу статті 205.5 КК Росії («організація терористичної діяльності»), що передбачає термін ув’язнення аж до довічного позбавлення волі в колонії суворого режиму.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».