В окупованому Криму відбуваються нові обшуки в будинках кримських татар

В окупованому Росією Криму – в Нижньогірському, Совєтському районах і Судаку – російські силовики зранку 31 серпня проводять обшуки в будинках кримських татар, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

У Нижньогірському районі повідомляють про обшук у будинку журналіста «Кримської солідарності», кореспондента «Грані.ру» Айдера Кадирова. Повідомляється, що обшук відбувається в селі Розливи.

У будинку на момент обшуку перебувають дружина і четверо дітей. Наймолодшій дитині 2,5 місяця, його передали бабусі, яка перебуває поруч із будинком на вулиці.

У Совєтському районі обшук відбувається в будинку Енвера Топчи.

Також відомо про обшук у Судаку в будинку активіста Рідвана Умерова.

«Кримська солідарність» вела трансляцію з місця обшуку в селі Розливи.

Російські силовики публічно не коментують ситуацію.

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».