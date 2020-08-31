Російські силовики в окупованому Криму відвезли на допит активіста Айдера Кадирова

Російські силовики в окупованому Криму 31 серпня відвезли на допит кримськотатарського активіста Айдера Кадирова, повідомила його дружина. За її словами, у чоловіка забрали український паспорт.

Особи в масках приїхали до будинку Кадирова близько 6:00 і стали стукати в двері. Коли силовики потрапили до будинку, вони зачитали протокол і стали обходити кімнати.

«Вони стали питати чоловіка, чи знає він якогось Дададжонова Уміджона, протокол був на нього, його звинувачують за статтею 205ю5, частина друга (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації – ред.). Запитали у нього паспорт, російського паспорта у нього не було, тому що ми здали документи, був український паспорт. Вони взяли український паспорт, забрали телефон. Вони сказали, що просто допитають його і відпустять», – розповіла жінка.

За її словами, Айдер Кадиров є батьком чотирьох дітей, старша дитина є інвалідом дитинства, а в самого чоловіка – цукровий діабет.

Раніше в об’єднанні «Кримська солідарність» повідомили про обшуки, які російські силовики здійснили вранці 31 серпня щонайменше за трьома адресами.

Російські силовики публічно не коментують ситуацію.

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».