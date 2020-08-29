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29 серпня 2020, Київ 12:44
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Державна таємниця – як Україна знайшла російський розвідувальний буй (відео)

Державна таємниця – як Україна знайшла російський розвідувальний буй (відео)
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Державна таємниця – як Україна знайшла російський розвідувальний буй (відео)

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Державна таємниця – як Україна знайшла російський розвідувальний буй. Правда, яка стала відомою лише через 6 років. Це справжня, не вигадана майже детективна історія про шпигунство. Про вторгнення Росії в українські територіальні води у 2013. Про те, як на дні Чорного моря у Криму гідрологи випадково виявили дивний сигнал. Хто вже тоді проявив себе як зрадник? До чого тут американський есмінець «Балклі»? Хто керував спецоперацією, і чи втручався в її хід Віктор Янукович? І де тепер усі ці докази й артефакти? До редакції Крим.Реалії потрапили унікальні кадри 2013 року з військової спецоперації під назвою «Кримський буй», раніше це відео не публікувалося.

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