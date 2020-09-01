Затриманих в окупованому Криму активістів відпустили з ФСБ під підписку про невиїзд

Затриманого раніше активіста і громадянського журналіста «Кримської солідарності» Айдера Кадирова пізно вночі відпустили з будівлі ФСБ в Сімферополі. Про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами його адвоката Олексія Ладіна, Кадирова затримали о 6-ій ранку 31 серпня, а кримінальну справу завели на нього о 22:45.

«Весь цей час його, фактично, я вважаю, катували. Ця людина хвора на цукровий діабет першого ступеня. Весь цей час він провів у відділенні голодний, неодноразово говорив співробітникам ФСБ про те, що він хворий і йому потрібно поїсти. Був повний ігнор. Незважаючи на його стан, весь цей час він постійно вимагав адвоката за угодою. Я тут перебував з 9-ї ранку, повідомив слідчого повідомленнями, повідомив чергового, мною була зареєстрована скарга про недопуск мене до підзахисного. Ніхто не реагував до самого вечора», – зазначив Ладин.

Адвокат Марлен Халіков уточнює, що на його підзахисного – також затриманого в понеділок Ридвана Умерова – кримінальну справу відкрили о 21:00.

«За фактом вони перебували у відділенні ФСБ з 9 ранку. За словами слідчого, там нібито проводилися слідчі дії, саме тому мене туди не допускали. Тільки, яким чином слідчі дії проводилися без моєї участі, мені не пояснили. Весь цей час мого підзахисного вмовляли відмовитися від адвоката, тобто від мене. І підписати щиросердне зізнання. Я дуже задоволений, що всі хлопці вийшли і поїдуть додому, але подібне ставлення до адвокатів і затриманих вважаю некоректним», – зазначив адвокат.

Четверо кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 31 серпня, відпущені під підписку про невиїзд, повідомляють адвокати кримчан.

Проти активістів порушили кримінальну справу за статтею «про недонесення» (205.6 КК Росії). Як стверджує слідчий ФСБ Валерій Шерстюк, у 2015 році в соціальній мережі «Вконтакте» затримані листувалися з Уміджоном Дадажоновим, який, як повідомляють в ФСБ, брав участь у діяльності екстремістської організації «Ісламська держава». Чотирьох кримчан звинуватили у тому, що вони не повідомили про це правоохоронні органи.

Публічні коментарі російських правоохоронців щодо вчорашніх обшуків, затримань в окупованому Криму, а також подальших слідчих дій щодо кримських татар, відсутні.

31 серпня російські силовики затримали Енвера Топчи, Айдера Аблякімова, Рідвана Умерова та Айдера Кадирова. Усіх чотирьох, за інформацією «Кримської солідарності», відвезли до управління ФСБ в Сімферополі.

Прокуратура і поліція АР Крим почали кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків в будинках кримськотатарських активістів. У Представництві президента України в АР Крим засудили обшуки російських силовиків у будинках кримських татар.