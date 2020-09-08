Сторона обвинувачення у «справі Чубарова» в Криму не зацікавлена у свідченнях голови Меджлісу – адвокат

Адвокат Микола Полозов заявив, що в анексованому Криму не зацікавлені в отриманні реальних свідчень від голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять на півострові заочно. Про це Полозов сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.

«Оскільки зараз Рефата Чубарова судять заочно, обвинувачення не зацікавлене в тому, щоб він давав будь-які свідчення. При цьому в разі винесення заочного вироку і якщо голова Меджлісу коли-небудь постане перед російським судом, вони будуть змушені починати весь процес заново. Зараз же у російських правоохоронних органів стоїть завдання якомога швидше прогнати через суд цю об'ємну справу, і вони не зацікавлені в дачі обвинуваченим свідчень у будь-якому вигляді», – сказав Полозов.

У Сімферополі 23 липня в суді почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова. Судові пристави не пустили слухачів на засідання і в будівлю суду, повідомляли активісти ініціативи «Кримський процес».

Останнє засідання у цій справі, як повідомив представник суду, проходило за відсутності підсудного, присутні «прокурор, призначений захисник і потерпілі у кримінальній справі».

Як пояснив раніше Полозов, його не допустили до захисту Чубарова в цій справі, пославшись на «конфлікт інтересів».

Наприкінці березня цього року Слідком Росії в Криму заочно висунув обвинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Кримінальні справи порушені за ч. 1 ст. 212 (організація масових заворушень), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 КК Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії).

Чубаров зазначив, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і назвала це «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку порушили російські слідчі щодо Чубарова.

