Лавров не поїде до Берліна 15 вересня – МЗС Росії

Запланований на 15 вересня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Берліна скасований. Про це повідомило 14 вересня МЗС Росії.

У повідомленні йдеться, що про візит для відвідування церемонії закриття Року науково-освітніх партнерств Росії та Німеччини чторони домовилися ще торік. Однак 3 вересня, як стверджує МЗС, німецька сторона повідомила про зміни в робочому графіку міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, «у зв’язку з чим його участь у церемонії скасовується, а на двосторонні переговори відводиться лише півтори години».

У зв’язку з тим, що запропонований формат двосторонніх переговорів виявився «сильно урізаним», ухвалене рішення про скасування візиту Лаврова, йдеться в повідомленні.

У ньому нічого не сказано про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз лікується в Берліні. 2 вересня, за день до повідомлення про «зміну планів» Мааса, німецька влада заявила, посилаючись на експертів лабораторії бундесверу, що в організмі Навального виявлені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Берлін закликав Москву розслідувати те, що сталося.

Маас 14 вересня заявив, що проби, взяті у Навального, були передані в Організацію із заборони хімічної зброї, і Росія, яка вимагала їхньої передачі від Німеччини, тепер має звертатися до цієї організації.

Офіційна Москва заперечує сам факт отруєння Навального, стверджуючи, що погіршення стану його здоров’я 20 серпня було пов’язане з іншими причинами.