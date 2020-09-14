Росія: соратники Навального перемагають на виборах у містах, які він відвідував до отруєння

Координатори штабів російського опозиціонера Олексія Навального в двох містах, які він відвідував перед своїм отруєнням – Новосибірську і Томську – за попередніми даними, здобули перемогу на виборах, які пройшли 13 вересня.

Координаторка штабу Навального в Томській області Росії Ксенія Фадєєва перемагає на виборах до міської думи Томська. Про це повідомила сама Фадєєва і її соратники з посиланням на попередні результати підрахунку голосів по її виборчому округу. Підраховані голоси на всіх дільницях, на семи із дев’яти дільниць Фадєєва випередила кандидата від владної «Єдиної Росії».

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов відзначив, що Фадєєва – перший координатор мережі штабів Навального, який перемагає на виборах у Росії. Він також написав: «Саме в Томську отруїли Навального. Це найкраща відповідь штабу».

Другим керівником регіонального штабу Навального, який перемагає на виборах, став Сергій Бойко. Він переміг в одному з округів на виборах до міської ради Новосибірська.

Навальному 20 серпня стало зле на борту літака, що прямував із Томська в Москву. У Новосибірськ і Томськ він приїжджав, щоб зняти відео в рамках розслідування діяльності місцевої влади, яке було згодом опубліковане ФБК (в його підготовці брала участь і Фадєєва).

Навальний був госпіталізований в Омську і потім відправлений на лікування до Берліна, де фахівці встановили, що він був отруєний речовиною з групи «Новачок».

У багатьох регіонах Росії 13 вересня відбулися вибори в різні органи влади та місцевого самоврядування.

Прихильники Навального на цих виборах, як і рік тому, закликали голосувати в рамках так званого «розумного голосування» – за кандидатів, які мають найкращі шанси перемогти кандидатів від «Єдиної Росії».

За попередніми повідомленнями, такі кандидати лідирують у низці округів на виборах до міської думи Томська і законодавчих зборів Новосибірської області.